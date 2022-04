Morta Donna Assunta Almirante, moglie di Giorgio, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Aveva 100 anni. Destra in lutto

26 aprile 2022 a

E' morta Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, conosciuta come Donna Assunta. Era la vedova del fondatore e leader storico del Movimento sociale italiano, Giorgio Almirante. Donna Assunta aveva 100 anni. Profondo cordoglio tra gli esponenti del centrodestra, in particolare tra i politici storici e tra chi ha vissuto un passato politico nel Movimento sociale italiano. “Donna Assunta Almirante ha segnato un’epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione”. Ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

