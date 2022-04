Renato Brunetta e la festa di San Marco, patrono di Venezia: "Un bocòlo rosso nel segno dell'amore"

25 aprile 2022 a

Non solo Festa della Liberazione, il 25 aprile è il giorno di San Marco, patrono di Venezia e di tanti altri comuni italiani, nonché protettore dei notai, degli scrivani, dei vetrai, dei pittori su vetro e degli ottici. Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione nel governo guidato da Mario Draghi, veneziano doc, ha voluto festeggiare il patrono della sua città nel segno della tradizione. "Mi piace mantenere le belle tradizioni - ha scritto sui suoi profili social - Oggi, 25 aprile, è la Festa di San Marco, patrono di Venezia, della mia città. In questo giorno gli uomini donano all'amata un bocòlo (bocciolo di rosa) rosso in segno d'amore. Buona #FestadelBòcolo a tutti! Buon #25aprile!".

