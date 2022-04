Festa della Liberazione, la corona del presidente Mattarella sulla tomba del Milite Ignoto per il 25 aprile | Video

25 aprile 2022 a

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto la corona di alloro sulla Tomba del milite ignoto in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione del Paese dal nazifascismo. Prima di percorrere la scalinata dell'Altare della patria, Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha salutato i rappresentanti delle istituzioni presenti, tra cui il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il vice presidente della Camera dei deputati Ettore Rosato. Assente il presidente del Consiglio Mario Draghi, ancora in isolamento dopo aver contratto il Covid 19. Presente all'Altare della Patria anche il capo della Polizia Lamberto Giannini. La cerimonia è stata più partecipata rispetto agli ultimi due anni, segnati dalla pandemia di Covid 19. Nel 2020 Mattarella depose da solo la corona di alloro. Il presidente della Repubblica è poi partito per Acerra dove parteciperà alle celebrazioni.

