Elezioni, ecco quando si vota: il 12 giugno alle urne per referendum e amministrative

Domenica 12 giugno si torna al voto in Italia: è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri all'election day per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. L'eventuale secondo turno delle amministrative si terrà il 26 giugno.

Una commerciante è il candidato sindaco del centrodestra: scelta Cecilia Cari

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha così commentato la notizia arrivando in Senato, intercettato dai cronisti presenti: "Contento che hanno ascoltato la Lega, si vota insieme per referendum e amministrative, risparmiando 200 milioni. Con i soldi risparmiati per con l’election day chiederemo ulteriori tagli per le bollette".

Venti liste in campo per le comunali

Saranno chiamati al voto per eleggere il sindaco e il consiglio 970 Comuni, di cui 21 sono capoluoghi di provincia. Alla tornata elettorale si presenteranno anche quattro capoluoghi di Regione, ovvero Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro.

