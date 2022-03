Zelensky parla all'Italia. L'intervento del presidente dell'Ucraina | La diretta

22 marzo 2022 a

Una giornata storica per l'Italia e per l'Ucraina: oggi, martedì 22 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto alla Camera dei deputati per aggiornare il Parlamento sull'andamento del conflitto fatto partire dall'ira di Putin. Alcune parlamentari, come Julia Unterberger, hanno scelto di vestire i colori dell’Ucraina in occasione dell’intervento del presidente Zelensky. Diverse le giacche gialle indossate, abbinate a sciarpe azzurre, i colori della bandiera ucraina, dalle parlamentari. E nel momento in cui è intervenuto Zelensky, l'aula lo ha accolto con una standing ovation.

"Oggi ho parlato con Papa Francesco, e lui ha detto parole molto importanti: capisco che desiderate la pace e dovete difendervi. Io ho risposto che il nostro popolo è diventato l’esercito quando ha visto quanto spargimento di sangue lascia il nemico - ha detto il presidente ucraino - 117 bambini uccisi, migliaia di famiglie scappate, case abbandonate, persone che vengono seppellite nei parchi, tutto per una persona: questo è il prezzo, fino a oggi, di questa guerra, e non è ancora finita. A Mariupol non c’è più niente, era una città di un milione e mezzo come Genova e ora non c’è più niente: immaginate la vostra Genova dalla quale le persone scappano a piedi. Kiev per noi è come Roma, è la culla della nostra cultura, e merita di vivere nella pace. A Kiev invece oggi suonano le sirene in continuazione, ci sono morti, stupri. In Europa l’ultima volta una cosa del genere l’hanno fatta i nazisti. I russi sono riusciti a minare perfino il mare, l’Europa deve fare qualcosa per fermare questa guerra fatta da una persona sola. L’Ucraina è il cancello dell’Europa, loro vogliono entrare in Europa". E ancora, Zelensky ha detto: "La guerra dura da 27 giorni, abbiamo bisogno di ulteriori sanzioni, di ulteriori misure che evitino che la Russia faccia affidamento a riserve di truppe dall’estero. La fame sta iniziando a diventare un problema, come facciamo a seminare quando il nemico distrugge i nostri campi? Non possiamo esportare il mais e il frumento, i prezzi stanno crescendo, tutto questo avrà ripercussioni anche su di voi: centinaia di migliaia di persone avranno bisogno di aiuto davanti alle vostre coste. Non dovete essere il luogo che accoglie i russi che vengono in vacanza, dobbiamo congelare i loro conti, i loro attivi: dovete sostenere l’embargo contro le navi russe che entrano nei vostri porti, non dovete permettere eccezioni per nessuna banca russa. Dobbiamo proteggere le famiglie ucraina e far tornare la pace, e ricostruire insieme l’Ucraina nell’Unione Europea. Dobbiamo fermare una persona sola, per salvarne centinaia di migliaia di persone. Oggi ci sono 60mila ucraini in Italia, 25mila bambini, voglio ringraziare l’Italia per la vostra accoglienza".

E dopo le parole di Zelensky, ha risposto il premier Draghi: "Voglio ringraziare il presidente Zelensky per la sua straordinaria testimonianza. L’arroganza del governo russo si è scontrata con la dignità del popolo ucraino che frena le mire espansionistiche di Mosca, impone costi altissimi all’esercito invasore. Oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza. Difende quell’ordine basato su regole e diritti: l’Italia vi è profondamente grata. Gli italiani hanno spalancato le porte delle proprie case ai profughi con quel senso di accoglienza che è l’orgoglio del nostro Paese e continueremo a farlo. Davanti all’inciviltà l’Italia non intende girarsi dall’altra parte, il Governo e il Parlamento sono in prima fila per gli aiuti all'Ucraina". In termini di assistenza all’Ucraina "siamo pronti a fare di più", ha detto Draghi. "Agli ucraini che già vivono in Italia va tutta la mia vicinanza. Vogliamo disegnare un percorso di maggior vicinanza all’Europa. Il processo di ingresso nell’Ue è lungo ma voglio dire al presidente Zelensky che l’Italia è al fianco dell’Ucraina in questo processo. Davanti alla Russia che ci voleva divisi ci siamo mostrati uniti, come Ue e come Nato. In Italia abbiamo congelato beni per oltre ottocento milioni di euro agli oligarchi colpiti dai provvedimenti dell’Unione Europea. Le sanzioni hanno colpito duramente l’economia e i mercati finanziari della Russia, e i patrimoni personali delle persone più vicine al presidente Putin. Voglio ringraziare di nuovo il Parlamento, la maggioranza e il principale partito di opposizione, per aver approvato le misure di sostegno all’Ucraina con unità e convinzione". E infine, spazio al tema energia: "Siamo impegnati per diversificare le nostre fonti di approvvigionamento energetico, così da superare in tempi molto rapidi la nostra dipendenza dalla Russia".

