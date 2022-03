Riforma della cittadinanza, arriva lo Ius Scholae: italiani dopo aver completato un intero ciclo di studi, ma la scuola va riformata

Pietro De Leo 11 marzo 2022 a

La commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha adottato il testo base della riforma della cittadinanza con il requisito dello ius scholae: si diventerebbe italiani dopo aver completato un intero ciclo di studi. In linea teorica, il criterio potrebbe anche starci. Non contempla, infatti, l’automatismo dello ius soli (sei italiano se nasci in Italia anche da genitori stranieri), ma subordina il riconoscimento dello status di cittadino ad un percorso che dovrebbe contemplare l’acquisizione dei nostri valori civili, la padronanza della lingua, la piena appartenenza ad un contesto sociale. Il nodo, quindi, non è assoluto, ma relativo. Sì, perché, per com’è messa, la scuola italiana oggi non riesce, purtroppo, a garantire tutto questo. Ci sono alcuni dati numerici a testimoniarlo, contenuti nei risultati del test Invalsi nel 2021. Il 39% degli studenti non raggiunge livelli “accettabili” di competenze in italiano. Percentuale che sale al 45% in matematica. Uno stato di cose aggravato dalla pandemia e dalla lunghissima fase di Dad.

Ma non è che prima del Covid la situazione fosse rosea. I risultati dei test Ocse Pisa del 2019, riportavano che 19 quindicenni su 20 sarebbero privi di strumenti di base per comprendere un testo. Dunque, se la lingua italiana è lo strumento chiave per sancire un’appartenenza, di certo non può bastare il completamento di un ciclo scolastico per “fare” un italiano. Non è difficile ravvisare in tutto questo il prodotto di uno smontaggio del merito, e la concezione della scuola come un continuo laboratorio sperimentale di “pedagogia progressista”, che ha profuso iniezioni di serenità, di uguaglianza e di solidarietà, evaporando la vocazione originaria del sistema educativo, vale a dire la trasmissione del sapere. D’altronde, è una conferma di ciò il fatto che si arrivi a bocciare solo in ultimissima istanza. Al di là del dato meramente valutativo, c’è una questione culturale. Che si ritrova nello svuotamento del ruolo dell’insegnante, nell’annullamento del principio d’autorità. Essere cittadini significa innanzitutto avere una concezione del rispetto di regole di convivenza. Questo è un principio universale, valevole per i figli di italiani ma forse con un qualche peso in più per figli di genitori che spesso provengono da architetture sociali diverse dalle nostre, se non spesso in piena contrapposizione.

Per questo motivo, prima di caricare la scuola di un ruolo così determinante, bisognerebbe riformarla. Che non significa realizzare l’ennesima “riforma della scuola”, ma restituire ad essa il ruolo che le spetta. Molti aspetti di questo (tipo riportare nello studio i valori dell’impegno, della fatica, della responsabilità in base a cui se studi sai, ma se non sai devi studiare e non ci sono scappatoie), sono a costo zero.

