Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la data delle "nozze non nozze". Invitati e indiscrezioni

Ma alla fine il matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina si farà oppure no? Inizialmente era stata diffusa l'indiscrezione delle nozze, poi lo stesso leader di Forza Italia aveva spiegato che il giorno del sì non sarebbe nemmeno servito visto il grande amore. Di sicuro sarà organizzato un evento per celebrare il rapporto che lega Fascina e Berlusconi. Lo ribadisce Giuseppe Candela su Dagospia. Ma festa di che tipo? Dagospia stessa spiega che c'è chi parla di "nozze senza nozze", chi di matrimonio con le virgolette, chi di un fidanzamento speciale. Insomma un evento per sancire il rapporto tra il leader di Forza Italia e la sua fidanzata.

Intanto spunta la data. La festa "nozze non nozze" sarebbe organizzata per sabato 19 marzo, giorno di san Giuseppe e della festa del papà. E dove si brinderebbe? Anche la location per il momento è top secret. Inizialmente era stata valutata la possibilità di festeggiare in Provenza, ma pare più probabile che prevarrà Arcore. Ovviamente tra i presenti dovrebbero esserci tutti e cinque i figli di Berlusconi, che tra l'altro hanno un buon rapporto con Marta Fascina: Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Difficile capire per il momento se sarà soltanto una festa in famiglia oppure se diventerà un evento aperto anche agli amici, magari solo quelli più stretti.

Quando era trapelata la notizia del matrimonio, Berlusconi aveva diffuso una nota di smentita: "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina - sosteneva - è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Poi il riferimento al party: "Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari". Ora spunta la data del 19 marzo.

