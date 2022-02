Matteo Salvini: "Ad Assisi per pregare per la pace. Sostegno della Lega alle decisioni di Draghi sulla guerra"

28 febbraio 2022 a

Matteo Salvini, intorno a mezzogiorno, ha fatto una visita privata alla Basilica di San Francesco ad Assisi. "Guerra, bombe e morte, fermiamoli e fermiamoci prima che sia troppo tardi" aveva scritto su Twitter prima di entrare nella basilica. "Sono ad Assisi non in gita, ma per pregare. Tutti i politici devono lavorare per la pace. Siccome a ogni azione corrisponde una reazione non vorrei che uscissimo tutti con le ossa rotte. Il dialogo in corso tra Ucraina e Russia è la via" ha spiegato il leader della Lega dopo la visita privata alla Basilica di San Francesco ad Assisi.

Ai giornalisti ha aggiunto: "La posizione della Lega sulle armi da consegnare all’Ucraina? Draghi ha il mandato di portare una posizione unitaria del governo e spero di tutto il Parlamento italiano. Io poi continuo a pensare che per la pace sia meglio lavorare con diplomazia, confronto, dialogo, ascolto. Difficilmente le armi portano alla pace, però Draghi porti avanti quello che ritiene di portare avanti, e avrà sostegno della Lega".

"La pace viene prima di tutto. Mi sembra che si parli troppo di guerra. In questo momento la priorità è fermare bombe e missili. Bisogna usare la diplomazia, l’ascolto, la ragione, il cuore e la preghiera. Qualcuno parla con leggerezza di attacchi, di guerre e di nucleare. Attenzione perché è un momento in cui bisogna essere assolutamente cauti, prudenti e uniti. Sono contento che siano cominciati i dialoghi. Il premier ucraino si sta dimostrando oltre che eroico e coraggioso, anche estremamente saggio, nel senso che è colui che è sotto attacco con il suo popolo, con i suoi bimbi, con le sue donne, con i suoi medici, con i suoi soldati, però continua a credere nel dialogo" ha aggiunto

