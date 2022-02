Draghi: "Ora maggiore flessibilità su utilizzo gas. Potrebbe essere necessario riaprire centrali carbone ma avanti rinnovabili'

25 febbraio 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha proceduto nell'informativa alla Camera sul conflitto tra Russia e Ucraina. "Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione ucraina e al presidente Zelensky. Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione. L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei" ha arringato.

I carri armati russi sono entrati a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky: "Noi lasciati soli a combattere" | DIRETTA

"Putin vuole neutralizzare l’Ucraina, Zelensky è l’obiettivo", ha aggiunto Draghi. Che con commozione ha svelato che "Avevamo fissato una telefonata per le 9.30 che poi non c’è stata perché Zelenskj non era più disponibile. È stato un momento drammatico quello della connessione con il presidente Zelenskj ieri, nascosto da qualche parte a Kiev: ci ha detto che non c’è più tempo e che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo numero uno". Il premier ha poi lodato il lavoro dell’Ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, e di tutto il personale dell’Ambasciata "per la professionalità, la dedizione, il coraggio che stanno dimostrando in queste ore". Questo passaggio è stato accolto dall’Aula con un applauso.

"Ai circa duemila connazionali presenti è stato raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità locali e di valutare con estrema cautela gli spostamenti via terra dentro e fuori il Paese. Alla luce della chiusura dello spazio aereo e della situazione critica sul terreno, stiamo pianificando in coordinamento con le principali ambasciate dell’Unione Europea un’evacuazione in condizioni di sicurezza" ha spiegato Draghi. "Per quanto riguarda il piano bilaterale, stiamo definendo un pacchetto da 110 milioni di euro di aiuti finanziari all’Ucraina a scopi umanitari e di stabilizzazione macro-finanziaria. Nell’ambito della Difesa, si stanno predisponendo misure di assistenza, in particolare nel settore dello sminamento e della fornitura di equipaggiamento di protezione" ha aggiunto. "Le vicende di questi giorni dimostrano l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni" in Italia ha spiegato Draghi perché "abbiamo ridotto la produzione di gas da 17 miliardi di metri cubi all’anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi nel 2020 - a fronte di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi circa di metri cubi. Dobbiamo procedere spediti sul fronte della diversificazione, per superare quanto prima la nostra vulnerabilità e evitare il rischio di crisi future. Il Governo monitora in modo costante i flussi di gas, in stretto coordinamento con le istituzioni europee. Le sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grande attenzione l’impatto sulla nostra economia", ha riconosciuto Draghi. "Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, e regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. Il Governo è al lavoro inoltre per aumentare le forniture alternative. Intendiamo incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti" e "potrebbe essere necessario riaprire centrali carbone" ha concluso.

L'appello di Shevchenko: "Siamo sotto attacco, sostenete il nostro Paese"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.