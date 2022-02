Matteo Renzi: "Sulla Fondazione Open soldi tutti tracciati, nessun problema di trasparenza"

22 febbraio 2022 a

"In questa vicenda i denari sono trasparenti, sono tutti lì, tutti bonificati. Non bisogna andare a ricostruire il flusso di denaro, magari con un'attenta azione investigativa, per cui si va a cercare dove erano quei soldi. No, perché in questa vicenda i denari sono bonificati, trasparenti, sotto il controllo delle autorità di vigilanza, a cominciare da Banca d'Italia. L'indagine in questo caso non è sui soldi. Non è un'inchiesta sulla ricostruzione del finanziamento di denaro e del flusso del denaro stesso".

Sono parole pronunciate da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che è intervenuto in aula al Senato durante la discussione sul conflitto di attribuzione sull'inchiesta giudiziaria che riguarda la Fondazione Open. L'ex premier ancora una volta ha calcato la mano, difendendo l'operato della Fondazione stessa e il suo. E ancora una volta non ha risparmiato critiche alla condotta dei magistrati con cui ormai da settimane è in aperta polemica. A suo avviso vogliono essere loro a stabilire come si organizza un partito o addirittura una corrente di partito e lo vogliono fare attraverso le inchieste penali.

"L'indagine - ha detto ancora il leader di Italia Viva - qui è su che cos'è un partito e cosa non è. L'indagine non vuole mettere in discussione i denari, della cui tracciabilità nessuno dubita. Sono tutti bonificati, anche prima che la legge imponesse per tutti il bonifico bancario. Con la legge del 2014, tutti i denari destinati ai partiti politici devono essere bonificati. Quindi, sono tutti tracciati; non c'è più un problema di trasparenza. Si può discutere delle opportunità, ma tutto è tracciato. No: l'indagine parte dall'assunzione del fatto che il giudice penale desidera stabilire che cos'è una corrente di partito, come si deve organizzare, quali modalità concrete di organizzazione della politica si possano fare oppure no. E pensa di poterlo fare il giudice penale".

