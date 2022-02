Silvio Berlusconi si sposa. Le indiscrezioni del matrimonio con Marta Fascina. Gli auguri della ex Francesca Pascale

22 febbraio 2022 a

Silvio Berlusconi sposo? L'indiscrezione trova più di una conferma. Il matrimonio con Marta Fascina, 85 anni lui e 32 lei, potrebbe essere celebrato addirittura entro la fine del mese di marzo. Nessuno per ora ne parla ufficialmente, ma l'ipotesi di una unione sembra sempre più probabile. Il rapporto tra il leader di Forza Italia e la compagna, è iniziato da circa due anni e negli ultimi mesi le foto pubblicate sui social sono state sempre più frequenti, sino ad arrivare alla notizia di un possibile matrimonio, svelata da Libero.

Per Silvio Berlusconi sarebbe il terzo sì. La prima moglie è stata Carla Dall'Oglio, la madre di Marina e di Piersilvio. Poi l'unione con Veronica Lario e la nascita di Barbara, Eleonora e Luigi. Dopo il divorzio non privo di polemiche, la lunga storia con Francesca Pascale, durata circa dieci anni, e finita senza litigi. Proprio Pascale sembra di aver accolto con serenità l'ipotesi di un matrimonio del suo ex compagno: "Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile”, queste le sue dichiarazioni rilasciate a La Repubblica.

E la famiglia come sta vivendo la possibilità di un terzo matrimonio? Marta Fascina è apprezzata dai figli e dai nipoti di Berlusconi, Piace perché è discreta, sempre presente e capace di tranquillizzare il compagno. Le è stata vicina durante l'ultimo ricovero, ha vissuto con grande attenzione il periodo del lookdown e non ha fatto mai mancare gesti di affetto. Insomma un rapporto che sembra funzionare. Sarebbero superabili anche gli ipotetici problemi legati alle questioni ereditarie. Forza Italia cosa ne pensa? Lei piace un po' a tutti gli esponenti del partito. Anche perché non invadente e sempre misurata. Insomma la moglie ideale.

