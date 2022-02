Quarta Repubblica, Porro intervista Renzi e poi l'imprenditore Baiocco. Stasera in tv 21 febbraio su Rete4: ospiti e anticipazioni

21 febbraio 2022 a

Stasera in tv - 21 febbraio 2022 - torna come ogni lunedì Quarta Repubblica, il programma di Nicolò Porro in onda su Rete4 (dalle ore 21,20). Come al solito spazio agli argomenti di maggiore interesse pubblico e di attualità. A iniziare dalla crisi in Ucraina: sono ore concitate e cruciali, la guerra sembra ad un passo anche se c'è il tentativo di un confronto tra Biden e Putin che possa scongiurare il peggio mentre intanto il Donbass è una polveriera. Spazio poi a un'analisi sul momento economico italiano e il caro bollette. Spazio anche alla storia della studentessa romana e del commento sessista che ha ricevuto dalla sua professoressa.

Nello spazio riservato all'intervista, Nicola Porro affronterà Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva si trova nel pieno dello scontro con la Procura di Firenze. Intanto è stato calendarizzato per domani alla 18 in Senato il voto sulla richiesta del leader Iv Renzi di sollevare presso la Consulta un conflitto di attribuzioni contro i magistrati di Firenze che indagano sulla fondazione Open. I dem che in Giunta si erano astenuti, potrebbero decidere di votare a favore. Mentre i 5 Stelle sarebbero orientati a votare contro. La decisione in casa Pd sarà presa domani in un ufficio di presidenza del gruppo dem. Ma, si spiega da fonti parlamentari all’Adnkronos, "di sicuro non sarà un voto contro Renzi".

Il consueto faccia a faccia della settimana sarà con l’imprenditore Alberto Baiocco. Tra gli altri ospiti poi ci saranno anche i parlamentari del M5s Davide Crippa ed Ettore Licheri, il senatore del Pd Tommaso Cerno. Previsti come al solito anche Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

