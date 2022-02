Cittadinanza e ius soli, l'inutile scatto in avanti del sindaco di Bologna

Pietro De Leo 21 febbraio 2022 a

C’è uno schema che la drammatica irruzione del Covid non ha cambiato nello scenario politico, ed è il riflesso incondizionato della sinistra nel conferire al presente una chiave di lettura sempre ideologica. Rispolverando battaglie autenticamente dogmatiche, al di là e al di sopra del contesto economico, degli stravolgimenti sociali che la pandemia ha causato. Se ne ha un esempio nell’iniziativa del sindaco di Bologna, Matteo Lepore e della sua maggioranza di centrosinistra. Un ordine del giorno in Comune, infatti, apre la strada per l’assegnazione della cittadinanza onoraria ai figli minorenni di immigrati, nati sul territorio italiano, che siano regolarmente soggiornanti sul suolo comunale. O, in caso siano nati all’Estero, che almeno abbiano completato un ciclo scolastico nel nostro Paese. Assieme a questo, l’idea è anche quella di emendare lo statuto comunale, introducendo il riferimento allo ius soli. Piccolo particolare: si tratta solo di un segnale politico, dalle forti venature demagogiche, considerando che le norme sulla cittadinanza può cambiarle solo il Parlamento, e il Comune sul punto non ha alcuna potestà normativa.

Si tratta di uno schema ben noto. Già ai tempi del dibattito attorno una legge sulle unioni civili, infatti, vi fu un’ “anticipazione” con iniziative estemporanee da parte di alcune Giunte di centrosinistra che andavano in quella direzione. A quel tempo, la proposta sulle unioni civili poi passò, ma era un contesto politico totalmente diverso e soprattutto una maggioranza parlamentare di colore diverso. Al contrario, per quanto riguarda la cittadinanza sulla base del suolo di nascita non ci sono presupposti politici né numerici, al di fuori di una parte del centrosinistra (anche un’area del Movimento 5 Stelle non sarebbe d’accordo a un cambiamento di questo tipo). L’Italia, stando ai dati Eurostat nel marzo 2021, è la seconda in Europa, dopo la Germania, per numero di cittadinanze concesse, in percentuale copre il 18% del totale dell’Unione Europea.

Questo a testimonianza del fatto che il tasso è già, con la normativa attuale, piuttosto alto. E così come parlano chiaro i numeri, altrettanto evidenti sono i rischi di una cittadinanza facile a fronte delle criticità di integrazione anche nelle seconde generazioni nate da genitori che abbracciano le modalità più rigide di vivere la fede islamica. Né si può immaginare che un ciclo scolastico, considerando lo stato pietoso in cui riversa il nostro tessuto educativo, senza merito, senza disciplina, con lo svuotamento del ruolo dell’insegnante, possa garantire l’acquisizione dei nostri valori culturali e civili, presupposto per uno status sostanziale di cittadino italiano. Oltre a tutto questo, c’è un criterio di opportunità che riguarda le diverse dimensioni istituzionali. A questo proposito viene da chiedersi cosa sarebbe accaduto, nel dibattito pubblico, se a compiere queste forzature fossero state delle amministrazioni di centrodestra.

