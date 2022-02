Autoriciclaggio, sequestri per 5 milioni alla 'ndrangheta. Tra i beni anche un hotel a Madonna di Campiglio

Christian Campigli 17 febbraio 2022 a

Una spiacevole conferma. Una piovra sgusciante, che riesce a penetrare nei meandri dell'economia sana del Paese. Ed è in grado, grazie a una quantità enorme di denaro, proveniente dallo spaccio di droga, dall'usura e dal controllo della prostituzione, di avvelenare i pozzi. Talmente forte da rendere un concetto meramente teorico la libera concorrenza. I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno arrestato e posto ai domiciliari quattro persone. Gli uomini in divisa hanno sequestrato due società e beni per un valore superiore ai cinque milioni di euro. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata all'autoriciclaggio.

Questa mattina, giovedì 17 febbraio, come ricorda l'agenzia di stampa Ansa, sono stati eseguite perquisizioni non solo in Calabria, ma anche in Lombardia, Trentino e Campania. Tra i beni sequestrati, ci sono un albergo a Madonna di Campiglio, uno stabilimento industriale a Lamezia Terme e un'imbarcazione del valore di trecentomila euro. Come dire, la 'ndrangheta non è più solo l'associazione mafiosa che controlla il territorio e si occupa del commercio di stupefacenti, del pizzo e del meretricio. Gli esponenti delle famiglie calabresi sono ormai entrate a palazzo. E gestiscono i loro immensi patrimoni come onesti e qualificati manager. L'operazione denominata “Boccaccio” ha avuto un'origine quasi casuale. L'Agenzia delle entrate stava lavorando su un caso sospetto di voluntary disclosure, uno strumento creato ad hoc per consentire ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all’amministrazione finanziaria la violazione contributiva commessa. Nello specifico, si trattava di un imprenditore di Lamezia, che aveva fatto rientrare in Italia cinquecentomila euro, investiti in banche maltesi, attraverso una società con sede legale nelle Isole Vergini.

Il più classico dei paradisi fiscali. Le indagini, svolte dagli specialisti del nucleo di polizia economico finanziaria di Catanzaro, hanno consentito di accertare che il denaro era il frutto di pregressi reati. E non di un'eredità, come sostenuto dal malvivente. Sono state ricostruite le attività dell'imprenditore, del coniuge e di due consulenti operanti nelle regioni del settentrione italiano. I quattro avevano evaso oltre un milione di euro; per nascondere l'origine illecita del denaro, sarebbero state costituite società di comodo in Svizzera. aziende pronte a operare nel mercato legale, attraverso operazioni nel settore immobiliare, edile, turistico e del noleggio di natanti. Un'inchiesta lunga e complessa. Che dimostra come la struttura stessa della 'ndrangheta sia mutata nel corso degli anni. Da semplice, seppur letale, organizzazione mafiosa, che controlla il territorio e commercia in droga, a player economico. Pronto a investire fiumi di denaro sporco nell'economia legale. E a trasformare la libera concorrenza in un mero e inutile concetto teorico.

