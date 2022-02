Matteo Renzi e la partita contro i magistrati: l'ex premier si gioca tutto

Christian Campigli 14 febbraio 2022 a

Una lunga, interminabile partita a scacchi. Che ha mostrato, per ora, solo il primo capitolo di un romanzo lungo e di non semplice lettura. La convinzione di trovarsi nel giusto. Non solo, di essere vittima di un enorme complotto. La determinazione di voler combattere questa battaglia, come fosse l'ultima, la più importante. Chi pensava che la denuncia depositata cinque giorni fa da Matteo Renzi, nei confronti dei pubblici ministeri titolari dell'indagine sui finanziamenti alla Fondazione Open, fosse una mossa azzardata, figlia di uno scatto d'ira irrazionale e poco avveduto, oggi si è dovuto ricredere. “Non si molla di un centimetro. Riusciremo a dimostrare che la legge deve essere uguale per tutti, anche per i pm fiorentini. Ma sul resto ci diamo appuntamento in aula con il mio intervento sul conflitto di attribuzione tra fine febbraio e inizio marzo. E continuiamo a lavorare sulle priorità del Paese”.

È il nativo di Rignano a scriverlo sulla sua E-News. Una posizione, quella del leader di Italia Viva, chiara e netta. Io sono innocente, non ho commesso reati, chi indaga su di me ha la coscienza sporca. Parole forti, che riaccendono un conflitto mai sopito tra potere politico e magistratura. Quando ci si trova ad analizzare dichiarazioni così deflagranti, è naturale incappare in giudizi distanti anni luce tra loro. Spesso, diametralmente opposti. Da un lato c'è chi, come ad esempio l'editorialista de Il Fatto Quotidiano Massimo Fini, bolla la scelta dell'ex segretario dem come un atto “al limite dell'eversione”. Dall'altro lato della barricata, giungono parole di stima e di comprensione da una parte di Forza Italia e dai centristi di Giovanni Toti. Da quei soggetti che, in modo neppur troppo celato, sognano di creare insieme a Matteo Renzi, a Carlo Calenda e a Giancarlo Giorgetti un nuovo partito di centro. In grado di arrivare al dieci, quindici per cento e di determinare il futuro delle scelte parlamentari. Dialogando una volta con il centrodestra, una volta con il centrosinistra, a seconda della convenienza e della situazione. Nessuno si schiera apertamente con l'ex sindaco di Firenze nella sua guerra. Ma tra i freddi corridoi del Parlamento, lontani da microfoni e taccuini, non sono pochi i deputati e i senatori segretamente soddisfatti di questa presa di coscienza, di questo affondo del mondo politico contro il potere giudiziario.

Una sorta di rivincita, in quella partita mai conclusa, iniziata nel lontano 1992. Con Tangentopoli. Nonostante la denuncia nei confronti dei pubblici ministeri ad oggi rappresenti un unicum, fino al quale non si era spinto nemmeno il Berlusconi che spiegava al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, come la presenza dei magistrati “comunisti” fosse uno dei mali dell'Italia, non è giunta da parte dei vertici del Partito Democratico una posizione ufficiale. Di difesa e vicinanza al procuratore fiorentino Giuseppe Creazzo, all’aggiunto Luca Turco e al pubblico ministero Antonino Nastasi. Il Nazareno nicchia, attende le prossime mosse, con la segreta (e mal riposta) speranza che la polemica possa esaurirsi rapidamente. Non sarà così e chi conosce l'ex primo ministro dovrebbe ben saperlo. Matteo Renzi si gioca tutto in questa vicenda giudiziaria. La sua credibilità, i suoi contratti milionari e soprattutto il suo futuro nella politica italiana.

