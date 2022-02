Riforma Csm, stop alle porte girevoli tra politica e magistratura. La bozza

Christian Campigli 11 febbraio 2022 a

Un rapporto difficile. Come quei matrimoni che vanno avanti per inerzia. Dopo che uno dei coniugi ha scoperto il tradimento dell'altro. Tra ripicche, sospetti e un odio nascosto, ma presente. Pronto a venire a galla alla prima occasione. Dal 1992 in poi, politica e magistratura si sopportano mal volentieri. Non si amano più. Il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario, mettendo nero su bianco le norme sullo stop alle porte girevoli. In pratica, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale), al termine del mandato, non potranno più tornare a svolgere nessuna funzione giurisdizionale. Gli ordinari verranno collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza, gli amministrativi e i contabili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura dello Stato. Sarà consentito loro di intraprendere un percorso professionale presso altre amministrazioni e di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. La bozza prevede inoltre il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è possibile far oggi.

Questo divieto, come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, vale sia per cariche elettive nazionali che per quelle locali. È previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni per l’assunzione dell’incarico. Non sarà possibile svolgere, in contemporanea, funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in un altro territorio rispetto a quello di appartenenza. I togati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti, per tre anni non potranno avere funzioni giurisdizionali. La destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno. La stessa disciplina si applicherà anche ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i Ministeri o ai capi dipartimento. Una vera e propria rivoluzione copernicana.

Resa nota il giorno dopo la denuncia di Matteo Renzi ai magistrati che lo stanno indagando per la vicenda relativa ai finanziamenti alla fondazione Open. Uno scontro mai visto nel nostro Paese, uno di quegli episodi che determinano un primo e un dopo. Nemmeno il Berlusconi che spiegava all'uomo più potente del mondo, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, che in Italia vi erano "magistrati comunisti", si era spinto così in avanti. Impossibile non cogliere un fil rouge tra le due vicende. Il Governo dei Migliori, che naviga in acqua agitate, a causa di costanti tensioni tra i partiti della maggioranza, inflazione alle stelle e caro bollette, prova mettere un argine. Ricostruendo una muraglia alta e invalicabile, tra il potere politico e quello giudiziario. Una bozza di riforma che rischia di trasformarsi, al contrario, in nuovo carburante sul fuoco già alto di una polemica aspra e senza esclusione di colpi. Che pare però essere solo all'inizio.

