Giustizia, riforma approvata dal consiglio dei ministri. Draghi: "In vigore prima del prossimo Csm"

Il Consiglio dei ministri - all'unanimità - ha dato il via libera alla riforma del Csm. Il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha spiegato che sulla riforma "é stata una discussione ricchissima e molto condivisa, che ha raggiunto alcuni obiettivi importanti: la condivisione dell’impianto fondamentale, la delimitazione delle aree dove permangono differenti vedute, l’impegno ad adoperarsi con i capigruppo a dare priorità assoluta in Parlamento all’approvazione in tempo utile per l’elezione del prossimo Csm: niente tentativi di fiducia, ci vuole un accordo". "C’è l’impegno di tutti i ministri a sostenerla con i loro partiti" ha aggiunto il primo ministro.

"La riforma del Csm era ineludibile per una ragione imminente, che è la scadenza del Consiglio attualmente in carica, che si dovrà rinnovare a luglio, ma anche per stare a fianco della magistratura in questo percorso di rinnovamento e di recupero di fiducia e credibilità su cui ancora pochi giorni fa il presidente della Repubblica ha fatto un richiamo importante" ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Draghi ha poi aggiunto: "Una giustizia dai tempi certi, rapida, favorisce l’afflusso di investimenti stranieri, non direi però che le discussioni di oggi siano immediatamente collegabili a questo. Il collegamento più importante è quello dell’importanza dell’atto di oggi per i cittadini e la magistratura, del cui lavoro va ringraziata".

