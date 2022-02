Movimento 5 Stelle, vertice Grillo-Conte, poi l'annuncio: "Riunione antibiotica, ripristinato il sistema immunitario M5s"

11 febbraio 2022 a

Istanza di revoca dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso il voto sul nuovo Statuto e stoppato la nuova governance che indicava la presidenza di Giuseppe Conte. Sarà presentato dal Movimento 5 Stelle. E' stato deciso dopo due ore e mezza di summit tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e i rispettivi staff legali nello studio del notaio Amato a Roma. La linea concordata da tutti è che le delibere sono valide alla luce del regolamento del 2018. Dunque, il Movimento presenterà immediatamente istanza di revoca alla luce di questo documento che "certifica la piena regolarità, offrendo al giudice della causa di poter prendere atto della validità e quindi efficacia delle delibere contestate". I Cinquestelle "confidano che gli elementi emersi consentano di poter ottenere una tempestiva revoca dell'ordinanza".

E' l'ultimo passaggio, in ordine di tempo, della crisi del Movimento 5 Stelle, costellata non solo dalla decisione dei giudici, ma dalla battaglia dietro le quinte, e non solo, tra l'ex premier e Luigi Di Maio. Prima della lunga riunione con l'ex premier, il fondatore del Movimento aveva incontrato lo stesso Di Maio con cui ha aveva per quasi due ore. Secondo le indiscrezioni il faccia a faccia sarebbe andato bene, ma non sono state rilasciate dichiarazioni in proposito.

L'abitazione di Conte era stata tenuta d'occhio a vista da giornalisti, videomaker e cronisti, sin dalle prime ore del mattino, consapevoli che era in programma l'incontro tra l'ex premier e Grillo. Al termine del summit i due si sono presentati a braccetto davanti alle telecamere e Grillo ha dichiarato che "abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento, state tranquilli". La serata è proseguita in un ristorante di viale Parioli dove Grillo e Conte hanno mangiato insieme per sancire l'intesa che dovrebbe ripristinare l'unità del Movimento 5 Stelle. O almeno così sembra. All'uscita dal locale nuova dichiarazione di Grillo: "Conte ancora leader? Ma certamente, chi lo hai messo in discussione questo".

