Gentiloni: "Pil dell'Italia sta tornando ai livelli del pre Covid"

Il livello del Pil italiano in queste ultime settimane sta tornando ai livelli del pre Covid. Lo ha riferito Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, presentando le previsioni economiche d’inverno della Commissione europea. "In queste settimane, l’Italia sta tornando, dopo due anni, a livelli di crescita pre pandemia. L’insieme dell’Unione europea, dopo la crisi finanziaria, impiegò 7 anni per tornare ai livelli di crescita del 2008-2009. C’è un forte rimbalzo, prospettive buone di crescita ma il rischio che viene dall’inflazione, dai prezzi dell’energia ed evoluzioni della pandemia a livello internazionale non va sottovalutato, soprattutto in un paese come l’Italia che deve tenere sotto controllo il suo debito relativamente alto. L’inflazione, da alcuni mesi, ha raggiunto livelli molto alti e la nostra previsione è che rimanga alta nel corso di quest’anno, comincerà a scendere nella seconda parte dell’anno e arriverà a una media attorno al 3,6% a fine 2022 per poi scendere sotto la soglia del 2% nel 2023. Se queste previsioni saranno confermate, credo che l’impatto sulle prospettive di crescita e di sviluppo nel nostro paese ci sarà, c’è stato negli ultimi mesi un certo rallentamento, ma si tratta di un rallentamento di una crescita per l’Italia: parliamo di un paese che cresce al 4%, sono numeri che 10-20 anni fa avremmo giocato al Lotto", ha sottolineato.

Andando a guardare i dati del Pil, l'ex primo ministro ha riferito che "per l’Italia, dopo l’espansione del 6,5 per cento nel 2021, la crescita del Pil reale dovrebbe raggiungere il 4,1 per cento nel 2022 e il 2,3 per cento nel 2023. L’economia italiana ha chiuso il 2021 su basi solide. La domanda interna è destinata a rimanere il pilastro principale dell’espansione della produzione, con il Piano di ripresa e resilienza che agisce per aumentare gli investimenti".

E proprio il Pnrr sarà fondamentale per arrivare alle cifre previste da Gentiloni. "Le ottime previsioni di crescita sono collegate alla buona attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui il governo italiano è pienamente impegnato. Abbiamo considerato dentro tutte le nostre previsioni economiche l’influenza almeno della parte di investimenti di tutti i Pnrr, come se andasse tutto nella direzione giusta. Quindi è molto importante che vada nella direzione giusta", ha sottolineato.

