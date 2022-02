Mara Carfagna, busta con minacce di morte e un proiettile. Coro di solidarietà

08 febbraio 2022 a

a

a

Una busta con minacce di morte e un proiettile con destinatario il ministro per il Sud, Mara Carfagna. E' quanto riporta il sito Linkiesta, nell'articolo in cui ricostruisce la corrispondenza intrattenuta dall'avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli. Carfagna era infatti tra i destinatari delle lettere appello di Pittelli e nella ricostruzione della posta che arrivava alla ministra, si riferisce della busta con minacce di morte e un proiettile. La voce girava da alcuni giorni senza riscontri e trova conferma nel dettagliato servizio giornalistico.

Centrodestra, Giorgia Meloni: "Pronta a guidare la coalizione"

Come è stata diffusa la notizia, si è immediatamente innescata una lunga catena bipartisan di messaggi di solidarietà all'indirizzo di Mara Carfagna. Piena vicinanza e "un abbraccio a Mara" da parte di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Messaggio anche da Luigi Di Maio, ministro degli esteri: "Massima solidarietà alla ministra per le vili minacce ricevute. Conosco Mara e sono certo che questi atti vigliacchi non fermeranno il suo lavoro al Ministero per il Sud". Parole di vicinanza anche da parte di Lucia Azzolina, deputata e già ministra della Scuola: "Mi auguro si faccia presto luce su una vicenda grave, da condannare senza esitazione. I segnali di violenza non vanno mai minimizzati. Alla ministra Mara Carfagna tutta la mia solidarietà per le minacce ricevute".

Salvini: "Se sabato il tampone è negativo, rimetto la faccia fuori casa"

Parole di sostegno da parte di esponenti politici di tutti i partiti. Debora Sarracchiani, capogruppo Pd alla Camera esprime "piena solidarietà dalle deputate e dai deputati del Pd alla ministra Mara Carfagna per le minacce di morte ricevute. Occorre dire con fermezza basta al clima d’odio che causa questi atti odiosi e vigliacchi su cui ci auguriamo venga fatta rapidamente luce". Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dichiara "massima vicinanza e piena solidarietà per le gravissime minacce ricevute. Il suo lavoro non si fermerà dinanzi ai tentativi di condizionamento".

Grillo: "Le sentenze si rispettano. Ora tutti in silenzio". Ma c'è chi parla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.