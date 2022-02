Matteo Salvini: "Se sabato il tampone è negativo, rimetto la faccia fuori casa"

08 febbraio 2022 a

Non vede l'ora che il tampone sia negativo e che possa a riprendere la sua attività politica. Matteo Salvini, leader della Lega, lo dice chiaramente durante una diretta su Radio Libertà, dove racconta le sue giornate da quando è risultato positivo al Covid: "Sabato faccio il tampone, in caso di negatività si rimette faccia fuori. Durante questo periodo di isolamento però sto riuscendo a fare del normale lavoro di ufficio. Ho messo in ordine le mail, ho risposto ai WhatsApp, ho recuperato dossier e ho chiamato ministri e ambasciatori. Ho sentito Giorgetti, il sottosegretario Fregni, Giulia Bongiorno e l'ambasciatore ucraino".

Salvini ha detto la sua anche su quello che ormai viene considerato il graduale ritorno alla normalità: "Permette di occuparci del tema della giustizia. Nel prossimo Consiglio dei ministri verranno fatti dei passi avanti notevoli. Le parole pronunciate da Mattarella durante il suo discorso ci danno ragione sull'urgenza di una riforma. Bisogna revisionare il Consiglio superiore della Magistratura per evitare che i magistrati entrino in politica per poi tornare a fare i magistrati. Premere, insistere e proporre: questo è il compito della Lega al governo", spiega Salvini.

E ancora: "Se aiutiamo l'Italia a superare questo momento, soprattutto contrastando il caro energia, possiamo dire che la nostra presenza al Governo ha un senso. Nel prossimo Consiglio dei ministri all'ordine del giorno ci sarà una revisione della cessione del credito che sta bloccando il settore edilizio. Bisogna fermare le truffe e i furbetti ma evitando di lasciare in sospeso le famiglie e i condomini che hanno già iniziato i lavori". Diverse e decise prese di posizione, in particolare quella sulla necessità di riformare la giustizia. Il concetto espresso da Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha lasciato il segno e sempre più spesso i leader dei partiti concordano sull'urgenza di mettere mano alla riforma.

