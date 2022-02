Salvini: "Nel centrodestra qualcuno ha tradito e poi è sparito". Frecciate anche a Renzi, Mastella e Casini

06 febbraio 2022 a

a

a

"Qualcuno nel centrodestra ha tradito ed è sparito". Sono pesanti le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, pronunciate nel corso di una intervista rilasciata a Maria Latella su Radio 24 e riferite ai giorni del voto per il capo dello Stato, ruolo in cui poi è stato confermato Sergio Mattarella. Salvini ha spiegato che a suo avviso "in questi mesi e nell'elezione del presidente della Repubblica è mancato il gioco di squadra nel centrodestra che ha preferito il gioco dei singoli". Critiche senza giri di parole. Salvini nel corso dell'intervista ha ribadito di non aver mai incontrato Elisabetta Belloni che in una fase del voto per il Quirinale è stata considerata possibile prima presidente donna della Repubblica Italiana.

Riforma della giustizia, dopo le parole di Mattarella diventa indirizzo prioritario

Tra lei e il leader della Lega non ci sono stati contatti, anche se Salvini è convinto che "sarebbe stata un ottimo presidente della Repubblica, come altri, come la presidente del Senato, Elisabetta Casellati". A chi si riferisce il capo del Carroccio quando sostiene che nel centrodestra qualcuno ha tradito? Ovviamente la netta impressione è che ce l'abbia con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, con cui ormai i rapporti sono tesissimi. Ma tira una bordata anche ai centristi, lo fa prendendo le distanze da Mastella, Renzi e Casini: "Con loro non ho nulla a che fare, io gli accordi li faccio con tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra".

Salvini: "Non replico agli attacchi, la Lega pensa al Paese. Il centrodestra? Si ricostruisce"

Di certo c'è che Matteo Salvini non è convinto che in questa fase occorra un rimpasto di governo: "Non è il momento", dichiara in maniera netta. Sul mancato gioco di squadra del centrodestra arriva pronta la replica di Antonio Tajani, coordinatore e vicepresidente di Forza Italia. Dai microfoni di Skytg24 risponde direttamente al leader leghista: "Il gioco di squadra si può sempre migliorare, bisogna imparare dagli errori, ex malo bonum, dai problemi possono nascere cose buone".

Salvini va da Berlusconi: "Vicinanza umana e politica". Meloni attacca il leader della Lega: "Ha fatto cose folli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.