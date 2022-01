Covid, mascherine all'aperto e discoteche chiuse per altri 10 giorni: la decisione del consiglio dei ministri

31 gennaio 2022 a

a

a

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato l’obbligo di usare le mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. Resta fino alla stessa data anche la chiusura delle discoteche che dunque dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. Il nuovo decreto dovrebbe arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per mercoledì o giovedì. Sarà in quel momento che dovrebbero essere regolamentate altre due questioni rimaste aperte: quella delle quarantene a scuola e quella della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino.

Covid, 57.715 nuovi casi e 349 morti. Ciclo vaccinale completato da quasi l'88% degli italiani

Dunque indossare le mascherine all’aperto resta obbligatorio su tutto il territorio nazionale, anche in zona bianca ma solo fino al 10 febbraio (la scadenza sotto Natale era stata fissata al 31 gennaio). Sul fronte discoteche diverse associazioni di categoria hanno chiesto al governo che questa sia l'ultima proroga della misura di chiusura: "A noi serve una data certa" per poter riaprire, ha detto Gianni Indino, presidente del Silb dell'Emilia-Romagna, che pure dice di apprendere "con grande soddisfazione" la notizia dell'ormai prossimo stop alla chiusura.

Secondo facile.it gli italiani hanno speso due miliardi per i tamponi

"Per fine marzo, alla scadenza dello stato di emergenza, abbandoneremo tante delle attuali restrizioni" adottate per frenare i casi di Covid. "La circolazione del virus sarà più limitata, pian piano toglieremo le mascherine prima all’aperto e successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il Green Pass e la campagna vaccinale, sulla base della reale esigenza sanitaria". Dopo il 31 marzo "credo che sarà difficile dover prorogare lo stato di emergenza" ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Metropolis su Repubblica.it. "Siamo nella fase di transizione da pandemia a endemia. La Omicron è una variante che corre di più, meno aggressiva su una popolazione largamente vaccinata. Con Delta, a parità di contagio, i morti sarebbero stati 10 volte tanto. Green Pass in vigore fino a quando? Lo si deciderà in base all’andamento del virus" ha chiosato Sileri.

Bassetti: "A primavera basta green pass, la gente non ne può più. Le mascherine? Buttiamole"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.