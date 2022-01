Capitale italiana della cultura 2024, ecco le dieci città in finale

31 gennaio 2022 a

Il Ministero della Cultura ha ufficializzato le dieci città finaliste per l’edizione del 2024 della Capitale italiana della Cultura. Le città selezionate verranno ascoltate, in video conferenza, i prossimi 3 e 4 marzo 2022 da parte della Giuria presieduta da Silvia Calandrelli che dovrà poi indicare al Ministro Dario Franceschini la candidatura che è stata ritenuta più idonea. Negli anni il titolo di Capitale della Cultura è stato assegnato alle città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021, Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno quelle del 2023.

Ecco, dunque, le dieci città finaliste che si contendono il titolo di Capitale della Cultura per il 2024: 1. Ascoli Piceno; 2. Chioggia (Venezia); 3. Grosseto; 4. Mesagne (Brindisi); 5. Pesaro; 6. Sestri Levante con il Tigullio (Genova); 7. Siracusa; 8. Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno); 9. Viareggio (Lucca); 10. Vicenza. Grande soddisfazione nelle Marche per l'inserimento di Ascoli e Pesaro tra le finaliste. "Ascoli Piceno e Pesaro sono tra le dieci finaliste nella corsa a Capitale italiana della Cultura 2024. È una grande soddisfazione. Sono orgogliosa. La rinascita della nostra regione parte dalla cultura", ha annunciato in un post su Facebook, l'assessore regionale Giorgia Latini. "E adesso, tutti insieme per l'ultimo sforzo. Le nostre Marche ce la possono fare".

Esulta anche la Toscana. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla cultura Luca Agresti, ritengono l'inserimento nella fase finale "un risultato straordinario che conferma le nostre aspettative e rende merito all'impegno coordinato e costante di tutta la comunità verso un obiettivo storico per il territorio". Oltre a Grosseto è stata selezionata anche Viareggio. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro: "Un primo importante risultato che conferma quanto la nostra città sia creativa, attraente, innovativa. Adesso si lavora per il risultato: prossimo appuntamento il 4 marzo con l'audizione al Ministero".

