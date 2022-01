Quirinale, Sergio Mattarella eletto presidente della Repubblica

29 gennaio 2022 a

Sergio Mattarella, 80 anni, è stato confermato presidente della Repubblica italiana. Si tratta infatti del secondo mandato - come capitato solo a Giorgio Napolitano - dopo la precedente elezione del 31 gennaio 2015 quando fu eletto al quarto scrutinio con 665 voti.

La lunga carriera politica di Sergio Mattarella: dalla prima elezione nella Dc nel 1983 al bis da Presidente della Repubblica

Giorni complicati per arrivare al bis di Mattarella, in un contesto comunque di emergenza e straordinarietà. La richiesta avanzata da parte dei leader, come ha spiegato Letta, è stata considerata "un’altra sgrammaticatura costituzionale". Forse anche in riferimento alla candidatura, bruciata, della seconda carica dello Stato. E allora si è rivolto lo sguardo al Parlamento. Del resto, erano stati i grandi elettori a battere il primo colpo nel sesto scrutinio, venerdì, con 336 voti al capo dello Stato nonostante dai partiti non fosse arrivata alcuna indicazione in tal senso. Per questo si è deciso che a salire il Colle sarebbero stati i capigruppo di maggioranza, a portare proprio la voce del Parlamento. A seguire, una delegazione dei grandi elettori delle Regioni. E Mattarella, benchè avesse "altri programmi", alla fine ha dato il via libera. Fondamentale però l'intervento del premier Mario Draghi che - capita la difficoltà di arrivare a una sintesi - in mattinata si è mosso sondando il terreno con il presidente uscente nel giro di poche ore trasformatosi in presidente-bis.

La vita privata di Mattarella: dal dolore per l'omicidio del fratello a quello per la morte della moglie. L'amore per la famiglia e la fede

