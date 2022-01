Quirinale, elezione del presidente della Repubblica: ottava votazione. Il video della diretta

29 gennaio 2022 a

Alle 16.30 si torna in Aula per l'ottava votazione del presidente della Repubblica. E, salvo sorprese, sarà quella decisiva: l'intesa è stata raggiunta nel vertice di maggioranza e i capigruppo delle forze politiche hanno incontrato Sergio Mattarella al Quirinale per chiedere la disponibilità alla sua rielezione. "È andato tutto bene", riferiscono. Durante la settimana votazione, i voti per il capo dello Stato sono aumentati (387) rispetto a ieri (336) dopo l'apertura al suo bis. Di seguito il video della diretta.

