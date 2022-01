Quirinale, elezione presidente della Repubblica: quinta votazione. Centrodestra compatto su Casellati. La diretta video

28 gennaio 2022 a

Oggi, venerdì 28 gennaio, quinta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Alle ore 11 i grandi elettori vengono chiamati al voto: per il nuovo capo dello Stato è sufficiente la maggioranza assoluta. Il centrodestra ha deciso di votare compatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato e seconda carica dello Stato.

Da oggi, inoltre, si terranno due votazioni, nel caso in cui non sarà raggiunta la maggioranza al termine della prima votazione. La seconda sarà alle 17. E' questa la decisione della Capigruppo riferita dalla presidente dei senatori Pd Simona Malpezzi tornando al gruppo Dem di Montecitorio. Da domani, in caso di fumata nera nelle due votazioni in programma oggi, previste due votazioni giornaliere alle 9,30 e alle 16,30.

Il centrodestra indicherà Casellati. Salvini invita i leader maggioranza

Secondo quanto si apprende da fonti di centrosinistra, comunque, l’orientamento di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza sarebbe quello di lasciare scheda bianca, ma - viene riferito - si valuta anche la possibilità di indicare un nome alternativo.

I vescovi italiani non lo dicono ma sperano nel Mattarella bis

