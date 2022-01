Quirinale, Salvini: "Ottimista di chiudere domani. Ai tavoli profili di ampio consenso"

27 gennaio 2022 a

Non è bastato l'abbassamento del quorum nella giornata di oggi - giovedì 27 gennaio - per arrivare a una soluzione. Dopo quattro giorni di voto, infatti, l'Italia non ha ancora trovato il successore di Sergio Mattarella come nuovo presidente della Repubblica. Ma domani, venerdì 28 gennaio, potrebbe essere il giorno buono per arrivare alla chiusura del cerchio. Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, all'uscita da Montecitorio. "Io sono ottimista e fiducioso per natura e continuo ad esserlo anche per domani - ha detto l'ex ministro dell'Interno - Confido sia la giornata buona per arrivare a un nome, il mio obiettivo è tenere unito il centrodestra e la maggioranza". Il senatore della Lega, poi, ha commentato l'idea di Letta sul conclave. "Se mi fossi chiuso in un conclave con Enrico Letta non avrei incontrato alcune persone di cui ragionerò con lo stesso Letta. Mi chiudo in una stanza quando ho delle proposte, non mi chiudo in una stanza a litigare. Tendenzialmente se propongo qualcuno per essere presidente della Repubblica, questo qualcuno deve essere d'accordo".

Domani, comunque, la Lega scriverà sicuramente un nome sulla scheda dopo l'indicazione di astenersi nella votazione di oggi. Salvini lo ha confermato, contando di "lavorare non per una parte. Oggi pomeriggio spero di aver investito il mio tempo non per la Lega, per il centrodestra o per una vittoria di parte. Per delle proposte che possano unire, inorgoglire, compattare. Sto lavorando sui sì. Voglio risolvere la questione bene, in fretta, con il più ampio consenso. Non sono l’uomo dei no, i no li lascio ad altri".

Salvini, infine, ha fatto un identikit per il nuovo presidente della Repubblica. "Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero raccolgano il sì di tutti, perché mi si richiedono personalità al di fuori della politica, senza tessere in tasca, apprezzate a livello nazionale e internazionale, servitori dello Stato, giusto. Ho fatto un pomeriggio di incontri e di lavoro su persone da proporre. Ma ripeto, considero di eleggere domani il presidente della Repubblica. Mattarella? Ha ripetuto 18 volte che non è a disposizione".

