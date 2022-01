Quirinale, elezione presidente della Repubblica: quarta votazione. Ancora verso il nulla di fatto. La diretta video

Julie Mary Marini 27 gennaio 2022 a

Oggi, giovedì 27 gennaio, quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Alle ore 11 i grandi elettori vengono chiamati al voto, così come accaduto nelle tre precedenti giornate. E' sufficiente la maggioranza per eleggere il successore di Sergio Mattarella, ma stando alle posizioni ufficiali e alle indiscrezioni, nemmeno oggi l'Italia avrà il nuovo capo dello Stato.

per l'elezione del presidente scende a 505 voti, ma non ci sarà maggioranza elettorale. Il, ilhanno deciso di votare scheda bianca anche nella giornata di oggi. La posizione è emersa nel vertice di questa mattina in cui è stata valutata anche la scelta del centrodestra che ha deciso di astenersi. Non ci saranno candidature di bandiera come quella die la coalizione si è detta pronta a lavorare per la ricerca di una soluzione istituzionale. "Ilha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale - si legge in un comunicato - Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni e di convergere per dare all’Italia un nuovo. La coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione". Dal punto di vista tecnico, nessuno degli elettori della coalizione ritira la scheda, rispondendo all’appello ma avvicinandosi ai banchi della presidenza e dichiarandosi astenuto.

L'astensione ha l'obiettivo di scongiurare nuovi scossoni, così come è stato quello provocato dalla decisione di Fratelli d'Italia di votare Guido Crosetto nella terza chiama. La coalizione ha deciso di optare per una pausa nelle schermaglie interne e mettere a punto una nuova strategia. Ma ha bisogno di tempo per cercare di allargare il campo. Occorrono altre 24 ore come ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver deciso di bocciare i nomi di Draghi, Belloni e Casini.

