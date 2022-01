Quirinale, l'elezione del presidente della Repubblica: il video della diretta

25 gennaio 2022 a

Oggi, martedì 25 gennaio 2022, continuano le votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Inizio alle 15 per i 1009 grandi elettori, ci sono tre cabine nell'emiciclo più un seggio speciale dedicato a coloro che sono in quarantena causa Covid. La diretta nel video del canale ufficiale della Camera dei Deputati.

Ieri, lunedì 24 gennaio, è arrivata la fumata nera, con la maggior parte delle schede che sono state consegnate in bianco.

