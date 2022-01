Quirinale, sei ore per scrutinio e spoglio. Fico leggerà solo i cognomi dei votati

24 gennaio 2022 a

La prima chiama al voto dei grandi elettori per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, oggi lunedì 24 gennaio, inizierà alle 15, ma ci vorranno almeno sei ore per conoscere l'esito. Almeno stando alle previsioni dell'Ufficio di Presidenza Camera e Consiglio di Presidenza Senato congiunto. "La durata dello scrutinio e dello spoglio - si legge nella nota - sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio". Queste le decisioni, ovviamente legate alle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

In via della Missione, invece, sarà allestito un seggio speciale dedicato ai grandi elettori in quarantena. "Per accedere al seggio speciale - spiega la nota - servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l'isolamento causa positività al Covid". Nel corso dello spoglio delle schede il Presidente della Camera, Roberto Fico, "darà lettura del solo cognome ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto. Procederà a leggere nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto".

Alle 15, dunque, l'inizio della seduta e poco dopo il via alla chiama degli oltre mille grandi elettori. In seguito il presidente della Camera, Roberto Fico, inizierà a leggere le schede. E' considerato molto improbabile che si arrivi già nella giornata di oggi, lunedì 24 gennaio, all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sono in corso le trattative tra i partiti e le coalizioni, ma al momento non sembra ancora esserci un nome condiviso. E' molto facile, dunque, che i grandi elettori andranno alla chiama "in ordine sparso" e senza indicazioni di scuderia.

