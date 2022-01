Quirinale, Berlusconi ai suoi ministri e ai vertici di Forza Italia: "Non ho ancora deciso"

22 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se è pronto a correre per la carica di presidente della Repubblica oppure se ritira la sua disponibilità e non correrà per cercare di diventare il successore di Sergio Mattarella. E' stato lui stesso a comunicarlo ai ministri del suo partito, ai sottosegretari e ai vertici della stessa Forza Italia nel corso di una riunione zoom. Il leader azzurro ha chiesto di voler conoscere il parere di tutti, poi ha annunciato che non ha ancora preso una decisione ma che deve farlo. Intanto il vertice dei capi dei partiti di centrodestra è stato rinviato alle ore 18. Silvio Berlusconi e i leader della coalizione si riuniranno via web.

