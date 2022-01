Quirinale, Silvio Berlusconi ha deciso: non si candida a presidente della Repubblica

22 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi ha sciolto le riserve: non si candida alla carica di presidente della Repubblica. Il leader di Forza Italia ha deciso di rinunciare alla corsa per la successione a Sergio Mattarella nel ruolo di capo dello Stato. Lo ha fatto dopo attente valutazioni e lo ha comunicato agli altri leader dei partiti di centrodestra. Nel primo pomeriggio si era riunito con ministri di Forza Italia a cui aveva detto di non aver ancora preso una decisione. Cosa che ha fatto più tardi.

