Quirinale, Berlusconi non molla: "Sono ottimista, non deluderò chi mi ha dato fiducia"

Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di mollare la corsa per il Quirinale. E' l'Agenzia Ansa a dare la notizia che il Cavaliere si sente ancora pienamente in "gara" e continua a sperare che sarà lui il successore di Sergio Mattarella. "Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Non deluderò chi mi ha dato fiducia". Queste secondo l'Ansa sarebbero le parole che Silvio Berlusconi ha risposto a diversi parlamentari di Forza Italia che per tutta la giornata di oggi, martedì 18 gennaio, hanno telefonato ad Arcore per sapere se l'ex premier aveva deciso di non dare la disponibilità a candidarsi per la presidenza della Repubblica.

Sono diversi gli esponenti azzurri che hanno raccontato che il Cavaliere stesso ha ripreso a fare una serie di telefonate ai parlamentari per comprendere se sono disponibili a sostenere e votare la sua eventuale candidatura. Il leader di Forza Italia ha chiamato anche i governatori delle Regioni in quota al suo partito. Quindi l'Operazione Scoiattolo sarebbe tutt'altro che finita, come aveva sostenuto qualche ora prima Vittorio Sgarbi, intervenendo alla trasmissione Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. Il parlamentare, che nei giorni scorsi aveva personalmente aiutato Berlusconi a contattare i parlamentari, aveva spiegato che l'ex premier è triste e al suo posto avrebbe già iniziato a darsi da fare per trovare una alternativa al suo nome.

Sull'argomento Quirinale era tornato anche Matteo Salvini, leader della Lega, che tra l'altro si è sentito a lungo telefonicamente con lo stesso Berlusconi. Il Carroccio è pronto a votare il Cavaliere, ma soltanto se effettivamente ci saranno numeri in grado di garantire una sua vittoria. La Lega, insomma, non vuole perdere l'occasione di esprimere e sostenere una candidatura vincente. La partita, dunque, diventa sempre più complessa. Da una parte l'ex premier che non ha alcuna intenzione di mollare, dall'altra il centrosinistra che ha già annunciato che non lo voterà, in mezzo oltre cento parlamentari difficili da controllare.

