Quirinale, Sgarbi: "Silvio Berlusconi è triste. L'Operazione Scoiattolo è stata interrotta"

Per Silvio Berlusconi addio al sogno di diventare presidente della Repubblica? Pare proprio di sì. Lo sostiene Vittorio Sgarbi uno tra i maggiori tessitori delle manovre per cercare di far diventare lo storico leader di Forza Italia il successore di Sergio Mattarella. E' stato lo stesso Sgarbi, che in questi giorni aveva contattato numerosi deputati e senatori in vista del voto della prossima settimana, ad ammettere che l'operazione si è arenata. Almeno per il momento. Il deputato del Gruppo Misto, intervistato durante Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, parlando della corsa per il Quirinale ha spiegato che "Questa è una vicenda molto malinconica, ieri sera Berlusconi era abbastanza triste”.

E ancora: “Al momento l’Operazione Scoiattolo si è fermata. Lui potrebbe tornare a Roma ma, se anche su 110 chiamate che dovremmo fare ci rispondessero la metà, non sarebbe sufficiente”, ha aggiunto il critico d’arte, sindaco e parlamentare. Sgarbi ha spiegato che “Berlusconi è rimasto a Milano. Credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via di uscita onorevole”, ha detto ancora, specificando: “Se fossi in lui, già oggi cercherei un altro nome. Credo che se ha capacità di autotutela, già da domani deve cercare altro nome”.

Nel centrodestra, tra l'altro, Matteo Salvini si sta muovendo a 360 gradi, come ha confermato lui stesso. Nella serata di lunedì 17 gennaio si è sentito telefonicamente proprio con Silvio Berlusconi, un colloquio che è stato definito "lungo e cordiale". La Lega è pronta a sostenere Berlusconi qualora ci siano i numeri che garantiscono la sua elezione, ma non vuole arrivare al voto nell'incertezza e senza una soluzione che possa piacere a alla maggioranza dei parlamentari e che possibilmente sia traversale. "La Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincete, se non per tutti, per tanti", ha dichiarato Salvini. E su questo fronte si sta muovendo. Se quindi l'Operazione Scoiattolo sarà definitivamente superata, il leader del Carroccio dovrebbe avanzare una nuova proposta.

