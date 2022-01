Quirinale, Renzi: "Berlusconi non ha possibilità. Il centrodestra non vada a sbattere. Meloni e Salvini, superate la sindrome Bersani"

17 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi non ha alcuna possibilità di essere eletto presidente della Repubblica. Lo sostiene Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a Radio Leopolda. "Berlusconi - ha detto - non ha alcuna chance di fare il presidente della Repubblica. Che i numeri non ci siano non è una constatazione di Renzi, ma dei vertici del centrodestra. Ora l'idea di procedere a una gara delle telefonate, a chi chiama prima Ciampolillo, è fuori dalla grazia di Dio. Purtroppo Berlusconi è circondato da persone che non lo fanno ragionare. Chi vuole bene a Berlusconi gli fa un appello e gli dice fermati. Se chiama me glielo dico in faccia".

Secondo Matteo Renzi il rischio è che Berlusconi porti il "centrodestra a sbattere e il centrodestra se insiste porta Berlusconi a sbattere. Io credo che ci ripenseranno. E quando finiranno questo show, vedremo se vorranno fare una proposta seria, perché hanno un'occasione storica. Se va Draghi al Colle, ha un senso, e bisogna fare un patto di legislatura, anche, perché no?, con un governo dei leader. Se resta a Palazzo Chigi, si deve trovare un nome autorevole, perché non si può arrivare alla quarta votazione senza i numeri".

Renzi tira in ballo anche "la sindrome di Bersani": "E' quella che prende a uno che si considera una risorsa della Repubblica, poi va a gestire il Quirinale e fa la frittata. Ora dico a Salvini e Meloni, non fatevi prendere da questa sindrome". Il leader di Italia Viva ha commentato anche il risultato ottenuto dal suo partito nelle elezioni suppletive di Roma, dove Valerio Casini ha ottenuto il 12.9 per cento: "È stato un grandissimo risultato, bravo Valerio. A noi tutte le volte fanno la morale. A queste elezioni suppletive abbiamo fatto 13, candidando un bravissimo giovane dirigente. Anche se i sondaggi ci danno al 2".

