Morte David Sassoli, al suo posto nel Parlamento Europeo l'umbra Camilla Laureti

12 gennaio 2022 a

a

a

A prendere il posto di David Sassoli al Parlamento europeo sarà Camilla Laureti, segretaria provinciale di Perugia del Pd e capogruppo in consiglio comunale a Spoleto, che alle ultime consultazione è risultata la seconda dei non eletti per la circoscrizione del Centro Italia, prima di lei Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia e delle Finanze attuale sindaco di Roma, che proprio per entrare nel governo Conte si era dimesso da eurodeputato nel settembre 2019. Non c’è incompatibilità nè con la carica di segretario provinciale del Pd, nè con quella di capogruppo consiliare a Spoleto per cui, pare di capire, almeno in un primo momento la Laureti conserverà entrambe le cariche.

Centinaia di messaggi di cordoglio da tutto il mondo per la morte di David Sassoli. Mattarella: "La sua scomparsa apre un vuoto"

Ieri ha preferito non rilasciare dichiarazioni, affidando i suoi pensieri a un post sui social: “Un grande dolore, una tristezza profonda. Ci mancherai David. A me mancherà soprattutto la tua umanità e il tuo modo di fare politica: sempre con un sorriso, sempre con una parola gentile, sempre con un'idea. Il pezzo di strada che abbiamo percorso insieme durante la nostra campagna elettorale in Umbria rimarrà sempre dentro di me. Ciao #david”.

E' morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Aveva 65 anni. Si è spento nella notte al Centro di riferimento oncologico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.