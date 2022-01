Clemente Mastella, con Sandra Lonardo l'amore nato negli Stati Uniti: i due figli Elio e Pellegrino

04 gennaio 2022 a

Clemente Mastella è uno dei politici più esperti nel panorama italiano. Classe 1947 (è nato il 5 febbraio sotto il segno dell’Acquario) e originario di Ceppaloni, è stato un esponente della Democrazia Cristiana, fondatore di diversi partiti politici d’ispirazione centrista, ministro, membro del Parlamento e, dal 2016, sindaco di Benevento. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Sandra Lonardo.

Si conoscono praticamente da sempre (entrambi infatti sono originari di Ceppaloni) ma la moglie del politico ha confessato che l’amore sarebbe sbocciato durante un viaggio a Oyster Bay, dove lei ha trascorso buona parte della sua giovinezza. “Le nostre famiglie si conoscevano da sempre, ma noi abbiamo cominciato a guardarci diversamente proprio a Oyster Bay, una volta che Clemente era venuto a fare visita a uno zio che pure viveva lì. Da quel momento, ci siamo rivisti ogni estate, fino a quando ho capito che volevo dividere la mia vita con lui. Così, ho preso il primo volo e sono tornata a casa”, ha confessato Sandra in una vecchia intervista a Il Mattino. I due si sono sposati nel 1975 e hanno avuto due figli, Elio e Pellegrino. Nata a Ceppaloni (provincia di Benevento in Campania) il 9 marzo 1953 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Sandra (all’anagrafe Alessandrina Lonardo) si è trasferita appunto da giovanissima con la famiglia a Oyster Bay, negli Stati Uniti.

Ha conseguito la maturità in Italia e in seguito si è laureata in filosofia a Napoli. Da bambina ha vissuto negli Stati Uniti a causa di alcuni problemi economici avuti dalla famiglia: “L’azienda agricola di mio padre cominciò ad andare male, eravamo una famiglia numerosa, cinque figli, qualcosa bisognava pur fare. In America c’erano alcuni parenti che avevano fatto fortuna, così papà decise che saremmo andati a vivere lì e lui avrebbe lavorato con loro”, ha confessato sempre tempo fa a Il Mattino. Clemente Mastella e Sandra Lonardo sono tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 4 gennaio.

