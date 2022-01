Quirinale, prima votazione il 24 gennaio: Fico convoca il Parlamento in seduta comune

04 gennaio 2022 a

a

a

Ora c'è una certezza, una prima data dopo tanti dubbi. Il presidente della Camera, Roberto Fico, sentito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato infatti il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l’elezione del Presidente della Repubblica. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 4 gennaio.

Donne al Quirinale, l'elezione al Colle ridotta all'ennesima rivendicazione ideologica delle quote

Sulle modalità delle votazioni al momento non è stata presa ancora nessuna decisione. Si sta ragionando sull'adozione di misure anti Covid, così da evitare assembramenti davanti alle urne e ridurre i rischi di contagi. La palla quindi passa ai partiti, che dovranno trovare un candidato che possa essere appoggiato da entrambi gli schieramenti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilanciato l'idea di un confronto tra centrodestra e centrosinistra, un tavolo comune per condividere se non un nome, "quantomeno un metodo".

Quirinale, Patuanelli: "E' l'ora di una donna. Draghi resti premier"

Ma almeno per il momento non ha trovato la sponda dall'altra parte, visto che dal Pd il segnale è apparso chiaro dal segretario Letta: "Finché c'è Berlusconi, il dibattito resta congelato". Vedremo dunque se i partiti raggiungeranno un accordo entro il 24 gennaio o si dovrà andare avanti verso altri scrutini.

Paola Taverna, da vicaria dei Cinque Stelle a sicaria di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.