Irene Tinagli, un figlio dal matrimonio con un docente di management che insegna a Madrid

Irene Tinagli è una economista e politica italiana, attualmente eurodeputata e vicesegretaria del Pd. Nata a Empoli il 16 aprile del 1974, dal 17 marzo 2021 appunto è anche vicesegretaria del Pd, con le funzioni di vicaria sotto Enrico Letta. Dopo una laurea alla Bocconi, ha conseguito la laurea magistrale e un dottorato in politiche pubbliche e amministrazione all’Università Carnegie Mellon di Pittsburgh.

Irene Tinagli, la "vice" di Enrico Letta nel Pd, il matrimonio e il figlio

Una carriera brillante, tra politica e scrittura. Pur avendo partecipato alla fondazione del Pd nel 2008, pochi anni dopo è passata in Scelta Civica di Mario Monti, venendo eletta alla Camera nella circoscrizione Emilia Romagna.

Nel governo Monti, succeduto a quello di Berlusconi nel novembre 2011, è stata consigliere dell'allora ministro dell'istruzione Profumo. Nel 2015 è tornata nel Pd, che l'ha candidata poi nel 2019 alle elezioni europee nella circoscrizione dell'Italia nord occidentale, nella quale è stata eletta con 106.710 preferenze. E' autrice di numerose pubblicazioni di carattere economico e monetario e ora presiede la Commissione per i problemi economici e monetari del parlamento Europeo. Recentemente si è schierata a favore del Ddl Zan, come la pressoché totalità del suo partito. Per quanto riguarda la vita privata, Irene Tinagli è sposata dal 2001 con un docente di management che insegna a Madrid. Dal loro matrimonio è nato anche un figlio. La vicesegretaria del Pd è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 3 gennaio.

