Umberto Bossi sulla corsa al Quirinale: "Draghi o Berlusconi? Alla fine vincerà Casini"

27 dicembre 2021 a

a

a

Nella corsa al Quirinale alla fine non ce la faranno né Silvio Berlusconi, né Mario Draghi. Vincerà un outsider: Pier Ferdinando Casini. E' questa la previsione di Umberto Bossi, storico leader della Lega e tra i fondatori del movimento che ormai è tra i primi partiti del Paese. "Volete sapere come andrà a finire? Dovrebbe farcela Casini", sostiene Bossi. E' stato raggiunto durante la messa di Natale a San Vittore a Buguggiate, in provincia di Varese, da La Stampa. E sulla corsa per il Colle che vede al momento due nomi sul piatto, Mario Draghi e Silvio Berlusconi, ha tirato fuori la carta Casini. Non crede, invece, alla possibile elezione di Giancarlo Giorgetti: "Candidato al Colle? Ma no, ma no - dice - Non è proprio il tipo. Non è uno che vuole mettersi in vista".

Video su questo argomento Gli auguri di Buon Natale del Quirinale, le immagini dentro il Palazzo girate con il drone

Sempre parlando del titolare del Mise, Bossi assicura che lo vedrà nei prossimi giorni per farsi dare "gli ultimi aggiornamenti". E ancora: "Draghi sta governando abbastanza bene ma se davvero vuole arrivare al Colle deve stare attento soprattutto alla sinistra. A sceglierlo come presidente del Consiglio è stato anche Berlusconi che ha preferito lui, un banchiere centrale, a un banchiere d'affari. Magari la sinistra all'ultimo lo taglia", confessa ancora Umberto Bossi.

Far aumentare il tasso di crescita e no all'austerity, le sfide per cui Draghi deve restare a Palazzo Chigi

Sempre sull'ipotesi di Berlusconi al Quirinale, Bossi fa una precisazione: "Ricordiamoci sempre che il Presidente della Repubblica è anche il capo dei magistrati. E i magistrati sappiamo che rapporto hanno con Berlusconi". Sembrano salire ancora, dunque, le quotazioni di Pier Ferdinando Casini. Fino a qualche settimana l'ipotesi che Casini potesse correre per il Quirinale era considerata poco più che una fantasia, ma con il trascorrere dei giorni il suo nome è iniziato a rimbalzare da vari schieramenti e la possibilità che possa essere lui il successore di Sergio Mattarella è diventata via via sempre più concreta. Ce la farà davvero?

Draghi ha deciso. Il cerino è in mano al centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.