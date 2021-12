Mario Draghi: "Governo avanti indipendentemente da chi sarà premier. Sono un nonno al servizio delle istituzioni". Covid, le prime decisioni

22 dicembre 2021 a

a

a

"Abbiamo conseguito tre grandi risultati. Abbiamo reso l'Italia il Paese più vaccinato d'Europa, ottenuto Pnrr e i 51 obiettivi. Abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui, indipendentemente da chi ci sarà". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, durante la sua conferenza stampa di fine anno. Draghi ha parlato del lavoro del suo governo e ha fatto il punto sulla pandemia da Covid, accennando le possibili nuove restrizioni per cercare di contenere la pandemia. "Sono un nonno al servizio delle istituzioni - ha spiegato Mario Draghi - Il governo? Andrà avanti indipendentemente da chi ci sarà". Non è mancata una battuta sul futuro presidente della Repubblica: "I miei destini personali non contano - ha detto il premier - non ho aspirazioni personali".

Ovviamente il Covid e i possibili nuovi provvedimenti del governo sono stati al centro della conferenza stampa. Draghi ha spiegato che la variante Omicron apre una nuova fase della lotta al virus e ha invitato gli italiani a continuare a vaccinarsi: "La terza dose è fondamentale", ha spiegato.

(In aggiornamento)