Mezz'ora in più oggi domenica 19 dicembre, gli ospiti e le anticipazioni sul programma di Lucia Annunziata

Il mondo riuscirà a liberarsi del Covid 19? Il 2022 sarà l'anno in cui potremo tenere sotto controllo la pandemia, oppure la nuova variante Omicron supererà le barriere vaccinali e ci costringerà a nuove restrizioni? Ma non solo pandemia. Chi salirà al Quirinale al posto di Sergio Mattarella, arrivato ormai alle ultime settimane di mandato? Quali saranno gli snodi cruciali della politica internazionale nel nuovo anno? Si rischiano davvero nuovi crisi e addirittura possibili guerre? E in Italia quali sono le prospettive politiche? Elezioni a breve? Oppure alla fine i partiti principali riusciranno a trovare un'intesa sul nuovo Capo dello Stato e il Parlamento potrà continuare a lavorare fino alla sua scadenza?

Sono alcune delle numerose domande sui temi che saranno al centro della puntata di Mezz'ora in più e Mezz'ora in più il Mondo che verrà in programma oggi, domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 14.30 sulle frequenze di Rai 3. Gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella saranno numerosi e come sempre autorevoli. E' prevista la partecipazione del microbiologo e consulente scientifico per la campagna vaccinale, Guido Rasi; del direttore dell'Osservatorio epidemiologico sul Covid dell'Università di Trento, Roberto Battiston; del divulgatore scientifico Piero Angela; dell'editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli e di quello del quotidiano La Stampa, Marcello Sorgi.

In studio ci saranno anche la giornalista del Tg La7, Alessandra Sardoni; il vicedirettore dell'Huffpost, Alessandro De Angelis; il vice presidente esecutivo dell'Ispi, Paolo Magri; i corrispondenti Rai, Marco Clementi e Iman Sabbah. Dunque molti ospiti per cercare di dare risposte alle domande che i cittadini si pongono ogni giorno, in particolare sulla diffusione del Covid 19 e sui rischi di nuove chiusure a partire da dopo le feste di Natale. La variante Omicron mette paura. I Paesi Bassi hanno già imposto un altro lockdown e anche la Gran Bretagna sembra orientata su ulteriori restrizioni.

