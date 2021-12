Quirinale, Meloni su Draghi: "Lui ha grande autorevolezza, ma non so se lo voterei"

18 dicembre 2021 a

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha parlato delle prossime elezioni del Presidente della Repubblica in una intervista a La Stampa. "Draghi è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale", ha dichiarato.

La Meloni ha quindi proseguito: "Sia chiaro, per me le elezioni non sarebbero necessarie solo nel caso che Draghi andasse al Quirinale, ma in ogni caso, perché credo che il mandato del premier sia strettamente legato alla figura di Mattarella. Con un nuovo presidente della Repubblica si dovrebbe tornare a elezioni, chiunque egli sia - ha sottolineato -. Capisco poi quello che dice Salvini - ha aggiunto commentando la convinzione del leader della Lega che Draghi debba restare a palazzo Chigi - ma non credo si opporrebbe al ritorno alle elezioni".

E ancora: "Il metodo da perseguire - ha spiegato la Meloni sempre sulla questione Quirinale - deve essere sicuramente inclusivo, più persone rappresenta e meglio è. Con un ragionamento serio e aperto si può arrivare a personalità che vengono elette da una ampissima maggioranza, ma se si parte dalla presunzione che debba rappresentare sempre la stessa famiglia politica, cioè la sinistra, come se tutti gli altri fossero inadeguati, non ci siamo. Non dico debba essere per forza di centrodestra, ma vorrei un arbitro capace di far rispettare le regole e ragionare solo nell’interesse della nazione", ha concluso.

