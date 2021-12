M5S, Conte e il limite dei due mandati: "Si può discutere, ma politica non deve diventare un mestiere"

10 dicembre 2021 a

a

a

Ospite di Adnkronos Live, l'ex premier Giuseppe Conte ha spaziato su vari argomenti legati alla situazione politica italiana. "La regola aurea del M5S sul limite dei due mandati tanto cara al M5S? Ci faccia aprire la discussione, ora tra legge bilancio, elezione del Presidente della Repubblica e altri impegni. Quando saremo sgombri da queste urgenze ci metteremo insieme e rifletteremo come comunità del M5S, e come sempre atterreremo al voto offrendo alternative agli iscritti", ha detto il leader del Movimento.

Conte promuove Draghi: "Ha mantenuto gli impegni su Rdc. Berlusconi? Lo rispetto ma non lo voteremo per il Quirinale"

A chi gli domanda se lui personalmente manterrebbe la regola voluta da Grillo e Casaleggio, Conte ha risposto così: "La mia idea - ha precisato - la maturerò nel confronto interno, voglio prima ascoltare loro, prima di dire Giuseppe Conte cosa pensa. Ma, al di là di questo, credo che quella regola nasca da un’intuizione che per me è rivoluzionaria, e cioè che la politica non deve diventare un mestiere. Se è un servizio, allora non può essere permanente. Poi per carità, della durata si può discutere, quindi non voglio entrare nel merito se la regola del massimo due mandati sia giusta o meno, ma l’intuizione è stata forte e giusta. Poi chiaramente troveremo una soluzione, la voteremo e sarà anche quello un grande esercizio di democrazia". Conte ha quindi dato una definizione del M5S: "Il Movimento non è diventato un partito tradizionale e non lo sarà mai, perché tutto questo Movimento nuovo, questa riorganizzazione, questo nuovo slancio non prelude a strutture elefantiache, costose o burocratiche", ha sottolineato sempre all'Adnkronos.

Suppletive Roma, la leadership fiacca di Conte e la fragile alleanza con il Pd

Conte ha poi aggiunto: "Qui si tratta semplicemente di offrire una struttura a un Movimento dove non può esserci un leader che può fare tutto da solo, come è stato finora con il capo politico - ha spiegato -: così è stato tutto sbagliato. Ecco perché queste nomine, queste amiche e questi amici che mi aiuteranno a dare un indirizzo politico nella varie aree e sui vari temi".

Letta si sta facendo male da solo, senza una strategia per il Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.