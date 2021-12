Quirinale, il pronostico di Bruno Vespa in radio da Giletti: "Se Draghi non ce la fa, Casini è il più trasversale"

10 dicembre 2021 a

Bruno Vespa è stato ospite nella mattinata di venerdì 10 dicembre in radio da Massimo Giletti, su Rtl 102.5, durante il programma Giletti 102,5 condotto dal giornalista insieme a Luigi Santarelli e Stefania Iodice. Il conduttore di Porta a Porta si è espresso sulle prossime elezioni per il Quirinale.

"Premesso che fare previsioni per il Quirinale è sempre molto pericoloso, perché sono infinite le sorprese dell’ultimo momento - ha spiegato - Draghi è la meno improbabile, nel senso che è opinione comune a lui non dispiacerebbe andarci e secondo me è anche abbastanza complicato per l’attuale maggioranza di governo non indicarlo in qualche modo".

Il conduttore ha quindi proseguito: "Poi - ha aggiunto il conduttore di Porta a Porta - staremo a vedere, perché bisogna mettersi d’accordo sul dopo Draghi cosa succede: si parla di un governo Cartabia, di un governo Franco. Non puoi sequestrare Draghi fin quando ci fa comodo. Mattarella non sa più come dire che non vuole essere confermato: bisogna rispettare la sua opinione. Lasciamo perdere le soluzioni improbabili, anche se le cose possono sempre cambiare. L’ultimo capitolo del mio libro, ad esempio, comincia con Draghi e finisce con Casini, che secondo me è la meno improbabile delle soluzioni di riserva, perché lui è abbastanza trasversale".

