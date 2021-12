Italia fiaccata dal Covid: più morti e pochi nati. Peggio solo nel 2018, anno dell'epidemia di Spagnola

Pietro De Leo 09 dicembre 2021 a

Un’Italia fiaccata dal Covid sul piano demografico. E’ il quadro che emerge dal “Censimento della popolazione e dinamica italiana” dell’Istat, riferito al 2020. Anno in cui, sottolinea l’istituto di statistica, il saldo naturale, ossia la differenza tra nati e morti, è negativo per -335mila unità. Un valore record, purtroppo superato solo dal 1918, anno dell’epidemia di Spagnola, dove si totalizzò -648mila. Sul piano dei numeri assoluti, invece, si sono verificate 405mila nascite, record negativo, e le morti sono state 740 mila. Il trend dei decessi rispecchia l’andamento epidemiologico.

Così, sulla Lombardia si abbatte un eccesso di mortalità: +35.6% rispetto al 2019. In questo quadro, si alza l’età media, così come l’aumento della popolazione. Sul primo indicatore, si passa da 45 anni a 45,4. Se si declina il dato a livello regionale, la Campania, con 42.8 anni, è la regione più giovane, mentre la Liguria è quella più anziana, con 48.7 anni. Sul piano dei Comuni, il più giovane è Orta di Atella, in provincia di Caserta, con un’età media di 35,7 anni. Il più vecchio è Ribordone, provincia di Torino, 66.1 anni.

Sul piano del rapporto tra i due estremi demografici, invece, per ogni bimbo si contano 5.1 anziani a livello nazionale, che cresce sino a 7,6 in Liguria mentre cala a 3.8 in Trentino Alto Adige. Ad aggravare questo quadro, inoltre, arrivano anche le previsioni del presidente della Società italiana di neonatologia, Luigi Orfeo, secondo il quale il 2021 dovrebbe sancire, purtroppo, l’abbassamento dei nuovi nati al di sotto di quota 400mila. “L’unica possibilità di ripresa – ha spiegato - sta nell’aumento del Pil, ma soprattutto nelle politiche per la famiglia, per la conciliazione di lavoro e famiglia per le donne. La mancanza di servizi rende difficile programmare la messa al mondo di un figlio per le coppie italiane”. Numeri e scenari che piombano in un contesto politico tutto monopolizzato dal Risiko per il Quirinale e ben poco sui problemi di prospettiva.

