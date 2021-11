Non è l'Arena, Sileri affonda la no vax Donato: "Cita i dati a ca**lo di cane, mi fa quasi tenerezza" | Video

11 novembre 2021 a

a

a

Durante La puntata di mercoledì 10 novembre di Non è L'Arena, duro scontro tra Pierpaolo Sileri e Francesca Donato, eurodeputata no vax ed ex Lega. Lo spunto è la sospensione del green pass per accedere al Parlamento europeo. Le parole della ex leghista hanno provocato la reazione del sottosegretario alla Salute che ha replicato duramente: "Lei sta citando i dati a cavolo di cane", ha attaccato nel corso della trasmissione condotta da Massimo Giletti.

Scontro Sileri Donato

La Donato però non si è arresa, mostrando un articolo scientifico in inglese a supporto delle sue tesi. Ed è qui che Sileri ha cominciato a essere sarcastico: "Se sa l’inglese come conosce i dati, stiamo freschi - ha dichiarato - sa quale è la differenza tra me e lei? Lei quegli articoli li legge, io li scrivo, ne ho scritti 21", ha rivendicato con un pizzico di orgoglio il sottosegretario alla Salute.

Non è l'Arena, sotto accusa Luciano Casamonica e il suo stile di vita: scontro con Francesca Fagnani | Video

Sileri ha quindi continuato a punzecchiare la Donato, prendendola in giro pure sui dati dei ricoveri in Belgio citati dall'ex parlamentare della Lega: "Ma lei lo sa quanti abitanti ha il Belgio? Lo sa quanti sono i morti di Covid in Belgio? Mi fa quasi tenerezza, lei non sa nulla. Dice scemenze", ha affermato ancora Sileri.

Martina Vismara: la bomba sexy di OnlyFans. "Non è solo un sito erotico". Il fenomeno dei centri massaggi cinesi a luce rossa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.