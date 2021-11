Giorgetti: "Salvini come Bud Spencer, io gli ho proposto ruolo da non protagonista ma in un film da Oscar"

Pietro De Leo 03 novembre 2021 a

Bello è il racconto della politica quando attinge a piene mani alle metafore nazionalpopolari. Così, ieri, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha lanciato una novità del genere per marcare le diverse sensibilità che ci sono nella Lega. Parlando del posizionamento di Matteo Salvini, sia sul piano di linea politica interna, sia su quello della collocazione europea, ha detto: “Matteo è abituato a essere un campione d'incassi nei film western. Io gli ho proposto di essere attore non protagonista in un film drammatico candidato agli Oscar. E' difficile mettere nello stesso film Bud Spencer e Meryl Streep. E non so che cosa abbia deciso”. Ecco, quindi, segnata la nuova dicotomia interna, che aggiorna l’altra, dolorosissima, che imperversò dentro Forza Italia (nella versione Pdl) qualche anno fa. Allora, la contrapposizione era tra falchi e colombe.

Oggi, abbandonato il racconto ornitologico si vira sul copione cinematografico. Da un lato, quindi, cazzotti, padelle di fagioli bisunti, spianate semi desertiche di polvere e cavalli che avanzano stanchi e pigri. Dall’altra, le paillette glamour di Hollywood, le introspezioni e i drammi sentimentali. A voler spaccare il capello in quattro, forse la metafora sarebbe stata più digeribile con un’altra scelta, visto che Meryl Streep è portabandiera di quell’impegno “liberal” e radicalchic che fino allo scorso anno si cimentava nei sabba dell’isteria contro Donald Trump. Magari, ecco, Clint Eastwood sarebbe stato più azzeccato. Poeta di un cinema profondo e in grado di interpretare valori autentici, e di scrivere la storia di quest’arte. Tanto, anche Clint ha la sua bella impronta su Hollywood Boulevard ed è molto global quanto a fruizione e impatto culturale.

Dettagli a parte, la risposta di Claudio Borghi fa capire come il meccanismo sia entrato in funzione: “Ogni tanto bisognerebbe usare gli argomenti che faceva valere Bud", vale a dire gli sganassoni (sempre per metafora). Invece, “Meryl Streep è di una noia mortale, un'attrice che piace al circo della sinistra”. O di qua, o di là della cineteca, insomma. E il povero Fantozzi, non tirato in ballo, resta a guardare.

