Elezioni Quirinale, Mulè: "Berlusconi non ha ancora ufficializzato, ma sarebbe ideale"

03 novembre 2021 a

a

a

"Le parole del ministro Giorgetti le prendo come un auspicio perchè la strada intrapresa così declinata non è percorribile sia nel merito che nel metodo visto che guarda a una riforma costituzionale. Per quanto il salotto di Bruno Vespa possa essere considerato come una ’terza camera dello Stato' certe riforme strutturali vanno discusse nelle sedi opportune. Ripeto, prendo le parole di Giancarlo Giorgetti come una riflessione a cui dare sicuramente peso". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, in un’intervista a Sky Tg24. "Berlusconi non ha ancora messo la sua candidatura sul tavolo - ha proseguito Mulè - noi dirigenti di partito gliel’abbiamo proposta, poi starà a lui fare una riflessione e decidere se scendere in campo. Ovviamente Forza Italia e il centrodestra sono e saranno al suo fianco".

Costa: "Ipotesi stop al 90% vaccinati con obbligo di immunizzazione per fasce"

E per quanto riguarda la campagna di immunizzazione dal Covid, i dati di cui dobbiamo tenere conto per Mulè sono "quelli delle vaccinazioni effettuate così come il livello dei contagi, su questo si deciderà il proseguimento a 3 o 6 mesi dello stato di emergenza, che non significa lockdown o tornare indietro, ma semplificare alcune procedure burocratiche e decisionali. Non significa quindi limitare le libertà ma garantirne di maggiori. Siamo il governo che ha ’liberato' l’Italia, che ha riaperto il Paese e che ora lo fa marciare a un tasso di crescita tra i migliori a livello europeo ed internazionale grazie alla campagna di vaccinazione coordinata dal generale Figliuolo e dall’introduzione del green pass".

Conte vuol fare ancora il dittatore nelle televisioni

Sulla corsa all'elezione del Presidente della Repubblica si è espresso anche Ettore Rosato di Italia Viva: "La partita per il Quirinale non è ancora aperta. Certo che con Draghi al Colle sarebbe assolutamente impensabile concludere la legislatura con un quarto governo. Non ci sarebbe nessuna leadership in grado di tenere insieme forze politiche così diverse". ha detto il presidente del partito fondato da Matteo Renzi.

Stop alla deforestazione entro il 2030: accordo raggiunto alla Cop26

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.